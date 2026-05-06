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Café solúvel brasileiro deve ficar mais competitivo

Redução de 1,8% na tarifa para embarques realizados vale a partir deste mês

Record News Rural|Do R7

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O café solúvel brasileiro ficará mais competitivo no mercado internacional devido à aplicação provisória do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

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