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Casos de doença bovina preocupam autoridades

Instituto de Defesa Agropecuária determinou vacinação emergencial dos rebanhos

Record News Rural|Do R7

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Casos de raiva bovina confirmados em Mato Grosso acendem o alerta das autoridades. Em Campo Verde e Alta Floresta, equipes já atuam para conter a doença e orientar os produtores.

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