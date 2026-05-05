Casos de doença bovina preocupam autoridades

Casos de raiva bovina confirmados em Mato Grosso acendem o alerta das autoridades. Em Campo Verde e Alta Floresta, equipes já atuam para conter a doença e orientar os produtores.



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