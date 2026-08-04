Conheça o grão que protege a terra no clima quente e seco do Cerrado

A cultura do crambe tem ganhado espaço entre agricultores e indústrias devido às suas múltiplas utilidades. Adaptada ao clima do Cerrado brasileiro desde 1995, quando foi introduzida pela Fundação Mato Grosso como planta de cobertura para proteção do solo e controle de nematoides, a cultura passou a se destacar também pela produção de um óleo de alto valor agregado, utilizado nos setores de cosméticos e biocombustíveis.



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