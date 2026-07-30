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Maior demanda tem sustentado preços do algodão

Parte dos compradores demonstra flexibilidade nas negociações, favorecendo os valores

Record News Rural|Do R7

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Os preços do algodão em pluma continuam estáveis no mercado brasileiro devido ao aumento da presença de compradores e valorizações externas.

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