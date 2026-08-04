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Negociações de milho seguem lentas com avanço da colheita

Indicador permaneceu estável no final de julho, mas subiu 3% no acumulado do mês

Record News Rural|Do R7

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Com o avanço da colheita da segunda safra, as negociações de milho seguem limitadas.

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