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Setores se reúnem para discutir presente e futuro

Avicultura, bovinocultura, suinocultura e setor de peixes de cultivo falam de oportunidades e avanços tecnológicos

Record News Rural|Do R7

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São Paulo recebe a Siavs Experience, considerada a maior feira mundial de proteína animal. O evento reúne os setores de avicultura, bovinocultura, suinocultura e piscicultura para debater tecnologia, sustentabilidade e oportunidades de negócios.

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