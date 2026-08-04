Setores se reúnem para discutir presente e futuro

São Paulo recebe a Siavs Experience, considerada a maior feira mundial de proteína animal. O evento reúne os setores de avicultura, bovinocultura, suinocultura e piscicultura para debater tecnologia, sustentabilidade e oportunidades de negócios.



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