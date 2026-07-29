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Setor de etanol continua com queda nos preços

Algumas usinas optaram por ficar fora das negociações diante dos valores pouco atrativos

Record News Rural|Do R7

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O mercado de etanol registrou maior movimentação nos últimos dias, mas os preços seguem em queda.

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