Setor de etanol continua com queda nos preços
Algumas usinas optaram por ficar fora das negociações diante dos valores pouco atrativos
O mercado de etanol registrou maior movimentação nos últimos dias, mas os preços seguem em
queda.
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