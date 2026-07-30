Comercialização de frutas e hortaliças chega a 16,6 milhões de toneladas em 2025

A comercialização de frutas e hortaliças ultrapassou 16 milhões de toneladas nas centrais brasileiras em 2025. De acordo com a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), o setor movimentou R$68,7 bilhões nos centros atacadistas ao longo do último ano.



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