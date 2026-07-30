Comercialização de frutas e hortaliças chega a 16,6 milhões de toneladas em 2025
Conab avaliou as vendas em 54 centrais de abastecimento; Ceasa de São Paulo negociou o maior volume
A comercialização de frutas e hortaliças ultrapassou 16 milhões de toneladas nas centrais brasileiras em 2025. De acordo com a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), o setor movimentou R$68,7 bilhões nos centros atacadistas ao longo do último ano.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Maior demanda tem sustentado preços do algodão
Parte dos compradores demonstra flexibilidade nas negociações, favorecendo os valores
Setor de etanol continua com queda nos preços
Algumas usinas optaram por ficar fora das negociações diante dos valores pouco atrativos
Previsão de El Niño pode ser favorável à cana
Chuvas mais frequentes no segundo semestre devem beneficiar desenvolvimento dos canaviais
Engenheiro agrônomo transforma a paixão em tradição
Processo exige escolha do solo, técnica e muito trabalho para uma bebida de qualidade
Variedade de caju apresenta alto potencial produtivo
Uso de irrigação ajuda no desenvolvimento da lavoura; colheita gera empregos
Cotação do feijão recua com avanço da colheita
Necessidade de gerar liquidez para cumprir compromissos financeiros estimula comercialização
Lula discute acordo China-Mercosul com Xi Jinping
Governo brasileiro afirma que tratou dos projetos de desenvolvimento dos dois países
Vindima marca início da nova safra de vinhos
Vinícola no interior de São Paulo alia tradição e experiência para os visitantes
Cidade no Rio de Janeiro vira capital do agronegócio
Estrutura foi montada para receber feira de negócios e grandes shows
Governo publica regras para equalização de juros do Plano Safra
Norma estabelece quais instituições financeiras poderão operar com a subvenção da União
Brasil tem cota de exportação de açúcar reduzida pelos EUA
País perdeu a segunda maior cota individual entre os exportadores contemplados pelos norte-americanos
Cotação da arroba do boi em SP se aproxima dos estados produtores
Formação dos valores depende das características locais de oferta e demanda de animais para abate
Leite A2: bebida é proveniente de vacas geneticamente selecionadas
Produto ganha espaço no mercado e é indicado para quem tem sensibilidade ao leite convencional
Evento traz novidades sobre distribuição de insumos agropecuários
Encontro tem temas estratégicos e melhores práticas para o desenvolvimento do profissional