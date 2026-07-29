Previsão de El Niño pode ser favorável à cana

Os preços do açúcar cristal branco continuam instáveis no mercado paulista. A expectativa é que as condições climáticas influenciem diretamente na produção de cana-de-açúcar.



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