Engenheiro agrônomo transforma a paixão em tradição

A produção de cachaça artesanal é uma referência em Minas Gerais. Em Monte Alegre de Minas, o engenheiro agrônomo Walter Cunha se dedica há mais de duas décadas à atividade, conciliando conhecimento técnico e experiência no campo.



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