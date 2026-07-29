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Engenheiro agrônomo transforma a paixão em tradição

Processo exige escolha do solo, técnica e muito trabalho para uma bebida de qualidade

Record News Rural|Do R7

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A produção de cachaça artesanal é uma referência em Minas Gerais. Em Monte Alegre de Minas, o engenheiro agrônomo Walter Cunha se dedica há mais de duas décadas à atividade, conciliando conhecimento técnico e experiência no campo.

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