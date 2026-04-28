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Cooperativa foca na produção sustentável na Amazônia

Preservação é feita pelo reflorestamento com cultivo de frutos nativos

Record News Rural|Do R7

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Uma cooperativa virou exemplo de como o cooperativismo pode transformar vidas.

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