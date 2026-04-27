Conflito no Oriente Médio impacta o mercado de fertilizantes
Produtores precisam comprar para safra que será plantada no segundo semestre
O fechamento do estreito de Ormuz ameaça o fornecimento de fertilizantes para o Brasil, que importa de 85% a 90% desses insumos.
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