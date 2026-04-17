Cenário é de incerteza para o Plano Safra 2026/2027

O setor agropecuário brasileiro aguarda ansiosamente os detalhes do plano Safra 2026/2027. Com menos de três meses para seu lançamento, as expectativas giram em torno dos volumes de recursos e taxas de juros que serão disponibilizados.



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