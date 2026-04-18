Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Queijaria em Goiás inova com a primeira caverna de maturação do Brasil

Técnica de maturação garante temperatura e umidade certas

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Uma fazenda em Goiás está inovando na produção de queijos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Goiás
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.