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Preços do etanol caem com avanço da safra

Oferta está maior, enquanto demanda segue enfraquecida

Record News Rural|Do R7

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Os preços do etanol continuam a cair devido ao aumento da oferta, impulsionado pela safra 2026/2027 de cana-de-açúcar.

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