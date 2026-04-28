Clima e greening preocupam os produtores de laranja

A safra de laranja 2025/2026 no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro cresceu em relação ao ciclo anterior, mas ficou abaixo das projeções iniciais.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!