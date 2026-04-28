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Clima e greening preocupam os produtores de laranja

Demanda da indústria eleva a expectativa dos citricultores

Record News Rural|Do R7

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A safra de laranja 2025/2026 no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro cresceu em relação ao ciclo anterior, mas ficou abaixo das projeções iniciais.

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