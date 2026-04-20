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Cavalos idosos precisam de cuidados especiais

Animais mais velhos necessitam de alimentação diferenciada e controle de temperatura

Record News Rural|Do R7

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Cavalos considerados idosos, geralmente a partir dos 15 anos de idade, necessitam de cuidados especiais para manter sua saúde e qualidade de vida.

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