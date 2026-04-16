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Produção de grãos pode chegar a 356,3 milhões de toneladas

Desempenho das lavouras é o segundo maior já registrado na série histórica da Conab

Record News Rural|Do R7

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A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) prevê que a safra de grãos 2025/2026 no Brasil deverá atingir 356,3 milhões de toneladas. Especialista Fabiano Vasconcellos analisa a previsão.

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