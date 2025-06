Alta oferta e baixa demanda pressionam cotações do etanol hidratado e do açúcar cristal Mesmo com as chuvas pontuais em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, produção seguiu elevada

Record News Rural|Do R7 04/06/2025 - 13h09 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share