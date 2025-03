Alta oferta e baixa qualidade derrubam o preço da alface em São Paulo

A alta oferta e a baixa qualidade derrubaram o valor da alface em São Paulo, na semana passada. O cultivo foi prejudicado devido às altas temperaturas , que provocam a queima das mudas, segundo relatos do Hortifrúti Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).



Em Ibiúna, a caixa com 12 unidades da hortaliça foi comercializada a R$ 26,82, um recuo de 22,33%. Já em Mogi das Cruzes, a mesma quantidade de alface-americana foi vendida a R$ 33,33 — queda de 5,88% —, enquanto o pacote da crespa com 20 unidades chegou a R$ 31,30, redução de 5,44%.



A expectativa é que, com a chegada do outono , as temperaturas mais amenas recuperem a qualidade e a produtividade das folhosas.