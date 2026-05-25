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Novo caso de doença preocupa autoridades em Mato Grosso

Pecuaristas que não vacinaram o rebanho não podem negociar os animais entre as fazendas

Record News Rural|Do R7

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Um segundo caso de raiva bovina foi confirmado em Campo Verde, Mato Grosso.

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