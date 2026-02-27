Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Arroba do boi sobe com demandas aquecidas

Baixa oferta de animais para abate também impacta nos preços no mercado doméstico

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Com a oferta limitada e a demanda aquecida, a arroba do boi segue valorizada no mercado brasileiro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agronegocio
  • brasil
  • carne-bovina
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.