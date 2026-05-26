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Demanda externa mantém exportações da soja brasileira em alta

Apesar do acordo entre EUA e China, menor prêmio de exportação favorece grão nacional

Record News Rural|Do R7

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A soja brasileira continua a ser altamente demandada no mercado externo. Na última semana, o preço doméstico da oleaginosa subiu devido à crescente procura internacional.

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