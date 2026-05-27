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Produtor deixa a agricultura para se dedicar ao camarão

Cidade de Pernambuco está se tornando referência; 20 criadores produzem 200 toneladas por ano

Record News Rural|Do R7

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O produtor rural José Ivaldo Oliveira trocou a agricultura pela criação de camarões há 11 anos e tem colhido bons frutos dessa mudança.

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