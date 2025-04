Baixa demanda por milho pressiona cotações, mas preços seguem acima do praticado em 2024

Mesmo com o avanço da colheita de verão do milho na maior parte das praças, as negociações estão pontuais e regionalizadas, segundo levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Enquanto a semeadura da segunda safra caminha para a fase final, os consumidores estão abastecidos e adquirem apenas lotes pontuais do cereal. A baixa demanda tem pressionado as cotações, mas os preços continuam elevados e acima do comercializado há um ano.