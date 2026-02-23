Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Banco de germoplasma de tilápia vai ajudar em estudos

Resultados vão ser importantes para melhorar a qualidade do peixe criado em cativeiro

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O Instituto de Pesca de São José do Rio Preto, no interior de SP, desenvolveu um banco genético para a tilápia. O objetivo é melhorar a qualidade do peixe criado em cativeiro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.