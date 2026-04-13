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Azeite brasileiro ganha força no mercado internacional

Colheita de azeitonas já começou no Rio Grande do Sul; produção deve crescer

Record News Rural|Do R7

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A colheita das azeitonas começou e promete safra histórica no Rio Grande do Sul.

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