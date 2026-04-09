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Entenda o mercado atual de produção de rações

Indústrias brasileiras devem atingir 97 milhões de toneladas em 2026

Record News Rural|Do R7

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A produção nacional de rações e suplementos para animais registrou crescimento significativo no último ano e deve continuar a expandir-se em 2026. Ariovaldo Zani, CEO do Sindirações, analisa o cenário.

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