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Agricultor familiar fala sobre produção de chuchu

Clima no agreste pernambucano favorece produção do vegetal

Record News Rural|Do R7

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A produção de chuchu é uma atividade agrícola de destaque em Pernambuco.

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