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Produtores rurais conquistam regulamentação de queijo mineiro

Trabalhadores vão se beneficiar de decisão no interior de Minas Gerais

Record News Rural|Do R7

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Uma nova regulamentação foi adotada para produção e comercialização do queijo parmesão mineiro.

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