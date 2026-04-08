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Oferta restrita e aumento da demanda impulsionam cotação da manga

Preço da manga palmer subiu no início de abril

Record News Rural|Do R7

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O preço da manga palmer registrou uma leve alta no início de abril. O aumento ocorre após dois meses consecutivos de quedas nos valores.

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