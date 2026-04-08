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Setor de fertilizantes enfrenta desafios em 2026

Depois de movimentação recorde em 2025, a estimativa é de queda de 15% no volume entregue

Record News Rural|Do R7

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Além da cobrança de PIS e Cofins e da medida provisória que institui o frete mínimo, a guerra no Oriente Médio continua impactando o setor de fertilizantes no Brasil.

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