Setor de fertilizantes enfrenta desafios em 2026

Além da cobrança de PIS e Cofins e da medida provisória que institui o frete mínimo, a guerra no Oriente Médio continua impactando o setor de fertilizantes no Brasil.



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