Exportação de café do Brasil cai quase 8% em março

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo há mais de 150 anos. Apesar disso, o país registrou uma queda de quase 8% nas vendas externas no primeiro trimestre de 2026.



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