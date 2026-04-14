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Exportação de café do Brasil cai quase 8% em março

Receita cambial com os embarques recuou 15% em relação ao mesmo mês de 2025

Record News Rural|Do R7

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O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo há mais de 150 anos. Apesar disso, o país registrou uma queda de quase 8% nas vendas externas no primeiro trimestre de 2026.

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