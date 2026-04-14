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Milho: valorização do real e avanço da colheita impactam valores no mercado

Mercado de milho mantém estabilidade apesar de leves recuos nos valores

Record News Rural|Do R7

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O preço da saca de 60 kg de milho tem se mantido estável em torno de R$ 69 nas últimas semanas.

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