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Bicombustível feito de milho ganha destaque em MT

Avanço da indústria no estado tem transformado economia local

Record News Rural|Do R7

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Antes considerado produto de segunda safra, o milho agora lidera a produção agrícola em Mato Grosso.

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