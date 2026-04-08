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Pesquisadores tentam cruzar genes para formar plantas de café mais resistentes

Cientistas brasileiros apostam em espécies raras de grãos

Record News Rural|Do R7

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A produção do café tipo arábica enfrenta ameaças crescentes devido ao avanço das mudanças climáticas.

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