Pesquisadores tentam cruzar genes para formar plantas de café mais resistentes
Cientistas brasileiros apostam em espécies raras de grãos
A produção do café tipo arábica enfrenta ameaças crescentes devido ao avanço das mudanças climáticas.
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