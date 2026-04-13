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Receita do suco de laranja recua mesmo com estabilidade no volume exportado

Receita com vendas externas de suco de laranja teve queda de 27,1%

Record News Rural|Do R7

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As exportações brasileiras de suco de laranja registraram uma queda significativa na receita durante a safra 2025-2026.

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