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Irrigação eficiente garante bom uso do recurso

Na agricultura familiar, assim como em grandes produções, é preciso saber como e quando usar

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A irrigação desempenha um papel crucial na agricultura familiar ao garantir que a produção ocorra no momento certo.

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