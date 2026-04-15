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Expocitros projeta avanços da citricultura e agenda estratégica

Maior exposição do setor será realizada entre 26 e 29 de maio em Cordeirópolis-SP

Record News Rural|Do R7

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A citricultura brasileira vive um ciclo de estratégias, com a retomada da produção e o domínio no mercado global.

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