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Exportação de algodão do Brasil bate recorde em março

Apesar da alta nos preços, guerra no Oriente Médio pode prejudicar demanda internacional

Record News Rural|Do R7

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O algodão brasileiro exportou número recorde do produto em março deste ano.

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