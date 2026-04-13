Entenda como vai funcionar a Aliança Biodiesel

A recente formação da Aliança Biodiesel entre a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais marca um passo significativo na indústria brasileira. O professor Daniel Vargas analisa o cenário.



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