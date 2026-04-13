Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Entenda como vai funcionar a Aliança Biodiesel

Setor busca ampliar o uso de biocombustíveis para diminuir dependência do diesel importado

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A recente formação da Aliança Biodiesel entre a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais marca um passo significativo na indústria brasileira. O professor Daniel Vargas analisa o cenário.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Exportação
  • biocombustivel
  • diesel

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.