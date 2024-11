Bolívia abre mercado para produtos de reciclagem animal e negociações na Turquia avançam

O Ministério da Agricultura e Pecuária boliviano informou que o país abriu seu mercado para as exportações de reciclagem animal, como hemoderivados, hemoglobina e plasma de bovinos e suínos do Brasil. Esses produtos têm alto valor nutritivo e são utilizados na indústria de rações. As negociações com a Turquia também estão avançando para receber carne bovina brasileira.