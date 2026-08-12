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Brasil aumenta importações de trigo em agosto

Ação foi impulsionada pela baixa oferta do produto no mercado nacional

Record News Rural|Do R7

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A pouca oferta de trigo, principalmente os lotes de qualidade superior, impulsionou as importações brasileiras do produto.

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