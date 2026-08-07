Agência da ONU prevê aumento dos custos gerais e queda na produtividade agrícola no mundo

A FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) alerta para um possível aumento nos preços globais dos alimentos devido ao fenômeno climático El Niño e aos conflitos em regiões estratégicas.



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