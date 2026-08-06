Cultura do feijão-de-corda ganha destaque e produz 20 toneladas por ano

A produção de feijão-de-corda tem ganhado destaque no pré-assentamento Engenho Novo, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Com uma colheita média anual de 20 toneladas, o cultivo se consolidou como uma fonte de renda importante para as 230 famílias que vivem e trabalham na área.



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