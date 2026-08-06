Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Cultura do feijão-de-corda ganha destaque e produz 20 toneladas por ano

Região adota a multicultura e 230 famílias trabalham em uma área de quase mil hectares

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A produção de feijão-de-corda tem ganhado destaque no pré-assentamento Engenho Novo, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Com uma colheita média anual de 20 toneladas, o cultivo se consolidou como uma fonte de renda importante para as 230 famílias que vivem e trabalham na área.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agronegocio
  • agricultura-familiar
  • agricultura
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.