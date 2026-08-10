Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Produtores do estado de São Paulo investem na cultura de cacau

Interior paulista oferece condições e clima favoráveis para o cultivo da fruta

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Há mais de uma década, o noroeste paulista plantava as primeiras sementes de cacau. Hoje, a cultura cresce, ganha força e se consolida como uma aposta promissora para o agronegócio.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agronegocio
  • agricultura
  • sao-paulo-estado
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.