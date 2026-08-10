Produtores do estado de São Paulo investem na cultura de cacau

Há mais de uma década, o noroeste paulista plantava as primeiras sementes de cacau. Hoje, a cultura cresce, ganha força e se consolida como uma aposta promissora para o agronegócio.



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