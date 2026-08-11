Entenda o momento atual do mercado do milho

A safra brasileira de milho 2025/2026 deve ultrapassar 141 milhões de toneladas, de acordo com estimativas da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Caso seja confirmada, esta será a segunda maior colheita da história do país. A área plantada também deve alcançar um recorde de 22,6 milhões de hectares, apesar da previsão de queda de 3,9% na produtividade média devido às condições climáticas.



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