Turismo rural cresce no interior de Pernambuco

O turismo rural em Pernambuco apresentou um crescimento de 10% na receita de 2024 para 2025. O Agreste se destaca na atividade que une o verde do mato com o colorido das flores em uma paisagem que encanta pelo clima e pelas belezas naturais.



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