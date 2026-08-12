Vinícola catalã antecipa colheita em meio a onda de calor

As altas temperaturas que atingem a Europa têm provocado mudanças na rotina de produtores rurais, especialmente no setor vitivinícola. Na Catalunha, na Espanha, a vinícola Gramona antecipou a colheita das uvas para as primeiras horas da madrugada para enfrentar o calor, que chega a alcançar 45°C.



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