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Inverno atípico e chuvoso em julho pode impactar exportação do café

Atraso na colheita prejudica principalmente a classificação da bebida

Record News Rural|Do R7

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As chuvas atípicas nas principais regiões produtoras de café arábica no Brasil durante julho ameaçam a qualidade dos grãos e também o padrão da bebida. As empresas exportadoras se preocupam com os efeitos climáticos, mas estão tranquilizadas em relação à geopolítica internacional da mercadoria, com a isenção do produto no tarifaço de Donald Trump.

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